В Москве скончались 16 пациентов с коронавирусом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В столице скончались 16 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Как заявил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".
Специалисты напоминают, что при любых симптомах ОРВИ следует остаться дома и вызвать врача.
За последние сутки в России зафиксировали 7 867 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 2 077 не имели клинических проявлений болезни.
Заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова ранее сообщила, что в столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она уточнила, что в Москве были созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации.
Кроме того, до этого мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики по COVID-19. В частности, глава города порекомендовал придерживаться масочного режима.
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 126 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 245 132.
Врачи напомнили о необходимости ношения масок
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