Еще 1 126 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице выздоровели еще 1 126 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 126 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 245 132", – сообщила вице-мэр.

Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие сутки в РФ подтвердили 7 523 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 2 039 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 1 792 случая. Всего в России зарегистрировано 1 143 571 случай COVID-19.

