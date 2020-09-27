В России выявили 7 867 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России зафиксировали 7 867 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 2 077 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 обнаружили в 83 регионах России. На Москву пришлось 2 016 случаев, на Санкт-Петербург – 227, на Московскую область – 226, на Ростовскую область – 188, Нижегородскую область – 167, Воронежскую область – 161, Ставропольский край – 147, Ханты-Мансийский АО – 144, Свердловскую и Кемеровскую области – по 141, Ульяновскую область – 117, Архангельскую область – 115, Самарскую область – 110, Волгоградскую область – 106, Саратовскую область – 104, Красноярский край – 103 и Оренбургскую область – 101, Краснодарский край и Ямало-Ненецкий АО – по 98.

В Удмуртии зафиксировали еще 95 новых случаев, Алтайском крае – 87, Омской области – 86, Пензенской области – 85, Якутии – 84, Дагестане и Крыму – по 82, Алтае и Забайкальском крае – по 78, в Коми и Мурманской области – по 77, Иркутской и Новосибирской областях – по 76, в Томской области – 75, Пермском крае – 73, в Тюменской области – 71, Калмыкии – 70.

По 69 новых случаев выявили в Карачаево-Черкесской Республике и Кировской области, в Бурятии и Приморском крае – по 68, Белгородской области – 67, Челябинской области – 65, Хабаровском крае – 64, Ленинградской области – 62, Орловской области – 57, Костромской и Астраханской областях – по 56, Брянской области – 52, в Калужской и Ярославской областях, а также в Ингушетии – по 51, Ивановской области – 50, Тверской области – 49, Волгоградской области – 48, Курской области – 44, Новгородской области, Кабардино-Балкарской Республике и Тыве – по 42, Тамбовской и Псковской областях – по 41.

В Карелии и Хакасии диагностировали по 48 новых случаев, во Владимирской и Рязанской областях, а также в Башкортостане – по 39, в Калининградской и Магаданской областях – по 37, Липецкой области, Северной Осетии и Мордовии – по 36, Тульской области и Адыгее – по 33, Сахалинской области – 32, Курганской области – 31, Амурской области 30, Чувашии – 26, Смоленской области и Татарстане – по 25, Камчатском крае – 24, в Марий Эл – 22, Севастополе – 21, Еврейской АО – 15, Чечне – 4.

Всего в России зарегистрировано 1 151 438 случаев COVID-19. Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 99. За весь период пандемии в России скончались 20 324 человека. Побороли болезнь за сутки 3 068 человек, всего выздоровели 943 218 человек.

