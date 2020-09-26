В Роспотребнадзоре назвали причину роста случаев коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Рост заболеваемости COVID-19 в России прежде всего связан с несоблюдением мер профилактики, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, рост новых случаев коронавируса начался с последних чисел августа.
"Сегодняшние риски – мы и предполагали, и это реализуется – связаны с наступлением холодного времени года, а именно, сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования", – заявила она на телеканале "Россия 1".
Попова призвала россиян вернуться не к страху и испугу, а настороженности по отношению к новой инфекции.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 32,1 миллиона случаев заражения, свыше 980 тысяч человек скончались. В России выявлен 1 143 571 случай COVID-19, вылечились 940 150 человек, скончались 20 225.
В столице подтверждено 1792 новых случая коронавируса. Число новых случаев COVID-19 растет во всем мире. Например, в Амстердаме в 20-х числах сентября зафиксировали 379 случаев за сутки, что более чем в два раза больше, чем пиковый показатель за весь предыдущий период. В Риме сентябрьские показатели превышают весенние.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она отметила, что в городе созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с COVID-19.
Сергей Собянин обратился к жителям Москвы, рассказав о новых мерах для ограничения роста заболевших коронавирусом. Он отметил, что, по мнению врачей, наложение двух болезней – простуды и коронавируса – является очень опасным и может иметь тяжелые последствия.
Собянин прокомментировал рост случаев COVID-19 в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: