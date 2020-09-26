В Роспотребнадзоре назвали причину роста случаев коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рост заболеваемости COVID-19 в России прежде всего связан с несоблюдением мер профилактики, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, рост новых случаев коронавируса начался с последних чисел августа.

"Сегодняшние риски – мы и предполагали, и это реализуется – связаны с наступлением холодного времени года, а именно, сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования", – заявила она на телеканале "Россия 1".

Попова призвала россиян вернуться не к страху и испугу, а настороженности по отношению к новой инфекции.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 32,1 миллиона случаев заражения, свыше 980 тысяч человек скончались. В России выявлен 1 143 571 случай COVID-19, вылечились 940 150 человек, скончались 20 225.

В столице подтверждено 1792 новых случая коронавируса. Число новых случаев COVID-19 растет во всем мире. Например, в Амстердаме в 20-х числах сентября зафиксировали 379 случаев за сутки, что более чем в два раза больше, чем пиковый показатель за весь предыдущий период. В Риме сентябрьские показатели превышают весенние.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она отметила, что в городе созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с COVID-19.

Сергей Собянин обратился к жителям Москвы, рассказав о новых мерах для ограничения роста заболевших коронавирусом. Он отметил, что, по мнению врачей, наложение двух болезней – простуды и коронавируса – является очень опасным и может иметь тяжелые последствия.