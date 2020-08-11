Врачи в Реутове вылечили пациентку с поражением 95% легких

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врачи центральной городской клинической больницы Реутова вылечили пожилую пациентку, у которой двусторонняя пневмония привела к поражению 95% легких. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

"В Реутовскую больницу была доставлена 62-летняя пациентка в тяжелом состоянии. При обследовании у женщины была выявлена тяжелая двусторонняя пневмония с поражением более 95% легких", – говорится в сообщении.

Как рассказал главврач больницы Гарик Хачатрян, врачи оперативно начали лечение, подключив пациентку к аппарату ИВЛ. По его словам, женщина провела в больнице 57 дней, из них 20 – в реанимации в тяжелом состоянии.

В пресс-службе добавили, что благодаря усилиям врачей и разработанной схеме лечения женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.

Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее рассказал, какой кашель характерен для заболевшего коронавирусом человека. По его словам, у этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а поверхностные. Также он отметил, что одним из симптомов является непроходящее першение.

