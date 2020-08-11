Врачи в Реутове вылечили пациентку с поражением 95% легких

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Врачи центральной городской клинической больницы Реутова вылечили пожилую пациентку, у которой двусторонняя пневмония привела к поражению 95% легких. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
"В Реутовскую больницу была доставлена 62-летняя пациентка в тяжелом состоянии. При обследовании у женщины была выявлена тяжелая двусторонняя пневмония с поражением более 95% легких", – говорится в сообщении.
Как рассказал главврач больницы Гарик Хачатрян, врачи оперативно начали лечение, подключив пациентку к аппарату ИВЛ. По его словам, женщина провела в больнице 57 дней, из них 20 – в реанимации в тяжелом состоянии.
В пресс-службе добавили, что благодаря усилиям врачей и разработанной схеме лечения женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.
Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее рассказал, какой кашель характерен для заболевшего коронавирусом человека. По его словам, у этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а поверхностные. Также он отметил, что одним из симптомов является непроходящее першение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: