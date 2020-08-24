Подмосковные врачи спасли роженицу с поражением 95% легких из-за коронавируса

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Врачи Сергиево-Посадской районной больницы спасли роженицу с поражением 95% легких из-за COVID-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Пациентка поступила в роддом на 34-й неделе беременности в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус. Ей решили делать кесарево сечение.

Как рассказал врач-реаниматолог Сергиево-Посадского роддома Константин Агафонов, ситуация ухудшалась стремительно. По его словам, у малыша в утробе не было недостатка кислорода, он находился в удовлетворительном состоянии, однако состояние матери было очень тяжелым.

"Операция прошла успешно, на свет появился мальчик весом 2 630 граммов с легкой степенью недоношенности, его сразу перевели в отделение патологии новорожденных", – уточнил Агафонов.

Женщину после родов перевели в стационар Сергиево-Посадской районной больницы. При поступлении поражение легких составляло 75%, но после операции, по результатам КТ, показатель достиг почти 95%. Пациентке требовалось непрерывное нахождение на аппарате ИВЛ, кроме того, у нее начался сепсис. Роженицу ввели в состояние медицинской седации.

"Благодаря слаженной и грамотной работе врачей Сергиево-Посадского роддома и стационара районной больницы удалось вернуть к жизни молодую мать двоих детей. Со своим новорожденным сыном женщина смогла увидеться только после выписки", – заключили в пресс-службе.

Председатель "Совета матерей", врач-педиатр Татьяна Буцкая обратила внимание, что коронавирус у беременных может привести к осложнениям. По словам медика, инфекция в первые три месяца беременности способна повлиять на рост плода, а во вторые три – вызвать задержку в его развитии. Кроме того, Буцкая рассказала, что на последних сроках COVID-19 может спровоцировать преждевременные роды.

При этом будущим матерям будет тяжелее переносить болезнь из-за дыхательной недостаточности. На поздних сроках живот женщины поджимает легкие и уменьшает их объем. Таким образом, беременным необходима дополнительная защита.

Китайские ученые предположили, что коронавирусная инфекция может привести к женскому бесплодию. Специалисты объяснили, что патоген может проникать в органы мочеполовой системы, поскольку на их клетках присутствуют рецепторы, пропускающие коронавирус. Именно через них инфекция попадает в клетки организма. Российские же исследователи утверждают, что к проблемам с фертильностью могут приводить многие вирусы, однако для нового коронавируса это остается пока лишь гипотезой.