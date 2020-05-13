Врач предупредила беременных о возможном влиянии коронавируса на развитие ребенка

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Председатель "Совета матерей", врач-педиатр Татьяна Буцкая заявила, что коронавирус у беременной женщины способен привести к осложнениям. COVID-19 может негативно сказаться на здоровье ребенка, передают "Дни.ру".

По словам медика, коронавирусная инфекция в первые 3 месяца беременности способна повлиять на рост плода, а во вторые 3 – вызвать задержку в его развитии. Кроме того, Буцкая рассказала, что на последних сроках COVID-19 может спровоцировать преждевременные роды.

При этом будущим матерям окажется тяжелее переносить болезнь из-за дыхательной недостаточности. Так, на поздних сроках живот женщины поджимает легкие и уменьшает их объем. В результате беременным требуется дополнительная защита.

В России за сутки выявлено 10 028 новых случаев COVID-19. Всего в РФ выявлен 242 271 случай COVID-19, вылечились 48 003 человека, скончались 2 212.

Недавно сообщалось, что коронавирус способен приводить к женскому бесплодию. С заявлением выступили китайские ученые.