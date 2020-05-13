Депутат МГД отметила необходимость строгого контроля заболевших COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Московской городской думы, главный врач городской поликлиники № 3 Елена Самышина заявила, что контроль за выявленными заболевшими коронавирусом должен быть строгим. Об этом передает Агентство "Москва".

"Мне, как никому, приходится сталкиваться с такими случаями, когда мы разыскиваем пациентов, которые скрываются, покидают свое местопребывания. Мы, медики, столько сил прикладываем, а эти пациенты, не понимая до конца, какую угрозу они составляют для окружающих, позволяют себе, к нашему большому сожалению, вести себя таким образом", – рассказала Самышина.

Она добавила, что с ослаблением режима самоизоляции выявленные заболевшие COVID-19 представляют угрозу для граждан.

В связи с чем нужен контроль со стороны властей города, отмечает парламентарий. "Нужно с пониманием отнестись к тому, что власти сейчас продолжают строгим образом контролировать соблюдение самоизоляции и будут, я с этим полностью согласна, наказывать тех, кто нарушает этот режим и создает опасность для окружающих", – говорит Самышина.

Кроме того, депутат МГД обращает внимание, что в столице есть все условия для горожан с коронавирусом.

Так, людям доступно бесплатное лечение, лекарственные препараты. Помимо того, врачи круглосуточно оказывают медицинскую помощь. Еще продолжают трудиться социальные работники, напоминает депутат.

"Я согласна, что пока рано говорить о том, чтобы снимать такие строгие меры именно с тех пациентов, которые являются носителями", – сказала Самышина. По ее словам, наибольшая опасность исходит от жителей с бессимптомным протеканием коронавируса.

"Коварство этого коронавируса заключается в том, что в большинстве случаев, в половине уж точно, заболевание протекает бессимптомно. Это означает, что каждый невыявленный нами заболевший становится в принципе "биологическим оружием" и создает вокруг себя новые и новые очаги заражения коронавирусной инфекцией", – подчеркивает депутат.

В частности, при дальнейших мерах и ограничениях в Москве можно сослаться на опыт других стран и городов, где раньше столкнулись с проблемами на фоне пандемии коронавируса, уверена парламентарий.

За сутки в России выявили 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 4 703.

Всего в РФ выявлен 242 271 случай COVID-19, вылечились 48 003 человека, скончались 2 212.