Ученые рассказали, почему пожилые люди более подвержены COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Американские ученые пришли к выводу, что с возрастом у человека уменьшается количество микроРНК. Данное обстоятельство влияет на способность организма бороться с вирусами, говорится в материале Aging and Disease.
По словам авторов, микроРНК играют важную роль в способности человека реагировать на вирусы. При попадании вируса в организм они фиксируют и разрезают РНК, не давая ему встраиваться в геном здоровых клеток.
В ходе наблюдений американские биологи установили, что с годами, а также при хронических заболеваниях, число микроРНК, которые должны атаковать коронавирус, у людей уменьшается.
В итоге представители старшего поколения с хроническими заболеваниями сердца, легких, печени а также почек, с лишним весом, диабетом, тяжелее переносят коронавирусную инфекцию.
"Самой важной особенностью COVID-19 является высокая смертность пожилых людей", – приводит Медицинский колледж Джорджии слова первого автора исследования Садананда Фульцеле из Центра здорового старения при Университете Огасты.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 4 миллионов случаев заражения COVID-19, более 283 тысяч человек скончалось.
Ранее сообщалось, что в России выявлено 10 028 новых случаев COVID-19.
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