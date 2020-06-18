Московские врачи обнаружили лейкоз у ребенка при лечении COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Врачи заподозрили у 11-летней девочки онкологическое заболевание в ходе лечения от коронавируса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр имени Блохина.
Жительница Екатеринбурга заболела коронавирусом вслед за старшей сестрой. Она была в тяжелом состоянии, так что пациентку госпитализировали в "красную зону" Национального исследовательского центра здоровья детей.
Медики обратили внимание на низкое содержание тромбоцитов в крови ребенка. Они обратились к онкологам НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии имени Блохина, которые первыми подтвердили опасения коллег. У девочки – острый миелоидный лейкоз – опасное злокачественное заболевание крови, говорится в сообщении.
Ее госпитализировали в Центр имени Блохина, сейчас пациентка проходит противоопухолевое лечение в онкоцентре на Каширке. У вовремя выявленного онкологического заболевания благоприятный прогноз, уточнили в Центре.
Председатель "Совета матерей", врач-педиатр Татьяна Буцкая предупредила, что коронавирус у беременной женщины может привести к осложнениям. По словам медика, инфекция в первые 3 месяца беременности способна повлиять на рост плода, а во вторые 3 – вызвать задержку в его развитии. Кроме того, Буцкая рассказала, что на последних сроках COVID-19 может спровоцировать преждевременные роды.
При этом будущим матерям окажется тяжелее переносить болезнь из-за дыхательной недостаточности. На поздних сроках живот женщины поджимает легкие и уменьшает их объем. Таким образом, беременным требуется дополнительная защита.
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