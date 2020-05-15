В ВОЗ призвали врачей отслеживать новый воспалительный синдром у детей

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал врачей обращать особое внимание на новый воспалительный синдром у детей, схожий с синдромом Кавасаки. Об этом сообщает РИА Новости.

"За последние недели сообщения из Европы и Северной Америки рассказывали о небольшом количестве детей, которые появлялись в отделениях интенсивной терапии с мультисистемным воспалением, похожим на заболевание Кавасаки и синдром токсического шока", – рассказал Гебрейесус.

Он пояснил, что изначально этот синдром относили к коронавирусу. По его словам, сейчас крайне важно отслеживать клинический синдром при обследовании ребенка, чтобы понять его причины и описать лечение.

"Я призываю всех врачей в мире работать с национальными властями и ВОЗ, быть готовыми и лучше понимать этот синдром у детей", – заключил Гебрейесус.

В конце апреля британские медики заявили о росте числа случаев, когда дети оказываются в реанимации с мультисистемным воспалительным симптомом.

Специалисты отмечали, что дети жалуются на боли в животе и в области сердца. По словам медиков, у некоторых юных пациентов с подобными жалобами тест на коронавирус оказывался положительным, при этом у ряда детей были выявлены антитела к COVID-19.