Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:59

В Минздраве назвали сроки выздоровления детей с коронавирусом

общество власть

Фото: ТАСС/Zuma

Выздоровление детей с коронавирусом обычно наступает в течение 1-2 недель, сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Минздрава РФ по особенностям клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.

В документе отмечается, что подавляющее большинство всех описанных случаев заболевания у детей связаны с контактами с заболевшими взрослыми.

Ранее в ведомстве призвали продолжить первичную вакцинацию младенцев и детей младшего возраста. Там мотивируют такое решение тем, что необходимо предотвратить угрозы вспышек и эпидемий.

В министерстве также подчеркнули, что пока не существует зарегистрированных препаратов от коронавирусной инфекции, а потому лечение больным детям подбирается на основе решения врачебной комиссии.

Закончить доклинические исследования вакцины от COVID-19 планируют к 31 мая

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать