В Минздраве назвали сроки выздоровления детей с коронавирусом

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Выздоровление детей с коронавирусом обычно наступает в течение 1-2 недель, сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Минздрава РФ по особенностям клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.

В документе отмечается, что подавляющее большинство всех описанных случаев заболевания у детей связаны с контактами с заболевшими взрослыми.

Ранее в ведомстве призвали продолжить первичную вакцинацию младенцев и детей младшего возраста. Там мотивируют такое решение тем, что необходимо предотвратить угрозы вспышек и эпидемий.

В министерстве также подчеркнули, что пока не существует зарегистрированных препаратов от коронавирусной инфекции, а потому лечение больным детям подбирается на основе решения врачебной комиссии.