Минздрав призвал продолжить вакцинацию младенцев и детей младшего возраста

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министерство здравоохранения РФ призвало продолжить первичную вакцинацию младенцев и детей младшего возраста. В ведомстве мотивируют данное решение тем, что необходимо предотвратить угрозы вспышек и эпидемий.
"Плановые прививки здоровым и неконтактным детям не останавливаются! Напротив, необходимо продолжать первичную вакцинацию младенцев и детей младшего возраста в соответствии с рутинными программами для предотвращения угрозы вспышек и эпидемий, как например, кори, полиомиелита", – указано в документе, опубликованном на сайте Минздрава.
В ведомстве также подчеркнули, что на данный момент не существует зарегистрированных препаратов от коронавирусной инфекции, а потому лечение детям с данным диагнозом подбирается на основе решения врачебной комиссии.
"Ни один из препаратов сегодня не зарегистрирован для применения у детей с инфекцией COVID-19, а потому назначение должно быть обосновано врачебной комиссией и учитывать положения действующих нормативных актов, регламентирующих назначение лекарственной терапии", – сообщается в нормативном акте.
Ранее в Минздраве рекомендовали региональным властям контролировать приостановку плановой вакцинации детей, исходя из эпидемиологической обстановки в отдельных субъектах Российской Федерации.
В России за последние сутки зарегистрировано 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 957.
Закончить доклинические исследования вакцины от COVID-19 планируют к 31 мая
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