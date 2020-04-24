Минздрав призвал продолжить вакцинацию младенцев и детей младшего возраста

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство здравоохранения РФ призвало продолжить первичную вакцинацию младенцев и детей младшего возраста. В ведомстве мотивируют данное решение тем, что необходимо предотвратить угрозы вспышек и эпидемий.

"Плановые прививки здоровым и неконтактным детям не останавливаются! Напротив, необходимо продолжать первичную вакцинацию младенцев и детей младшего возраста в соответствии с рутинными программами для предотвращения угрозы вспышек и эпидемий, как например, кори, полиомиелита", – указано в документе, опубликованном на сайте Минздрава.

В ведомстве также подчеркнули, что на данный момент не существует зарегистрированных препаратов от коронавирусной инфекции, а потому лечение детям с данным диагнозом подбирается на основе решения врачебной комиссии.

"Ни один из препаратов сегодня не зарегистрирован для применения у детей с инфекцией COVID-19, а потому назначение должно быть обосновано врачебной комиссией и учитывать положения действующих нормативных актов, регламентирующих назначение лекарственной терапии", – сообщается в нормативном акте.

Ранее в Минздраве рекомендовали региональным властям контролировать приостановку плановой вакцинации детей, исходя из эпидемиологической обстановки в отдельных субъектах Российской Федерации.

В России за последние сутки зарегистрировано 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 957.

