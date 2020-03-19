В ГД предложили лишать лицензии врачей за "прививки от коронавируса"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил пожизненно лишать лицензии медиков, которые наживаются на пациентах в условиях пандемии, сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение Милонов написал на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Депутат подчеркнул, что в условиях распространения коронавируса некоторые медорганизации пользуются паническим состоянием граждан и наживаются на их предрассудках, например предлагают "прививки от коронавируса".

Милонов подчеркнул, что о подобных предложениях ему рассказывают избиратели из Санкт-Петербурга, Москвы и Ленинградской области.

"Стоимость таких "прививок" составляет, как правило, 5–7 тысяч рублей. При проверке выясняется, что эти дельцы от медицины "продают" людям обыкновенные прививки против гриппа под видом вакцины от коронавируса", – отметил парламентарий.

По его словам, врачи, которые предлагают такие услуги, вводят людей в заблуждение, а также вселяют в граждан веру о неуязвимости перед вирусом, сеют панику и наживаются на всем этом.

"Я убежден, что эти люди нарушили клятву Гиппократа. В данной связи прошу вас рассмотреть вопрос о пожизненном лишении права работы в сфере здравоохранения для медработников, документально уличенных в спекуляциях и личной наживе на людях во время пандемии", – предложил депутат.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Там выявлено более 80,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.

Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло.

Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

