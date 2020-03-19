В ГД предложили лишать лицензии врачей за "прививки от коронавируса"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил пожизненно лишать лицензии медиков, которые наживаются на пациентах в условиях пандемии, сообщает РИА Новости.
Соответствующее обращение Милонов написал на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Депутат подчеркнул, что в условиях распространения коронавируса некоторые медорганизации пользуются паническим состоянием граждан и наживаются на их предрассудках, например предлагают "прививки от коронавируса".
Милонов подчеркнул, что о подобных предложениях ему рассказывают избиратели из Санкт-Петербурга, Москвы и Ленинградской области.
"Стоимость таких "прививок" составляет, как правило, 5–7 тысяч рублей. При проверке выясняется, что эти дельцы от медицины "продают" людям обыкновенные прививки против гриппа под видом вакцины от коронавируса", – отметил парламентарий.
По его словам, врачи, которые предлагают такие услуги, вводят людей в заблуждение, а также вселяют в граждан веру о неуязвимости перед вирусом, сеют панику и наживаются на всем этом.
"Я убежден, что эти люди нарушили клятву Гиппократа. В данной связи прошу вас рассмотреть вопрос о пожизненном лишении права работы в сфере здравоохранения для медработников, документально уличенных в спекуляциях и личной наживе на людях во время пандемии", – предложил депутат.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.
Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Там выявлено более 80,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.
Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло.
Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
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