Ученые спрогнозировали период спада пандемии коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В центре компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) считают, что пик пандемии коронавируса в Москве придется на 14 декабря, сообщает газета "Известия".

Специалисты сделали прогноз по COVID-19 до конца февраля. Они выделили три основных сценария развития событий: оптимистичный, средний и пессимистичный.

Если ориентироваться на средний сценарий, в конце января будущего года в Москве будет около 115 тысяч активных больных. Это количество равно тому, что было 19 мая на первом пике, заявляют специалисты.

В центре считают, что эпидемия пойдет на спад лишь к февралю, а к началу марта в столице будет около 40 тысяч активных больных. В целом по России, по прогнозам, будет около 120 тысяч пациентов с COVID-19. Что касается пика, его предсказать во всей стране невозможно, заявили эксперты.

Руководитель Центра компетенций НТИ Алексей Боровков рассказал, что если бы развитие ситуации пошло по оптимистичной кривой, тогда пик пришелся бы на 17 декабря, а количество активных больных составило бы 133 тысячи. При этом он подчеркнул, что такой сценарий уже не реалистичен.

Что касается пессимистичной кривой, то по ней пик придется на 8 декабря, а число активных больных составит порядка 260 тысяч.

За последние сутки в России выявили 18 665 новых случаев коронавируса. Из них в 4 640 случаях не было клинических проявлений болезни.

В столице за сутки подтвержден 5 261 новый случай коронавируса. При этом был госпитализирован 1 131 пациент с коронавирусной инфекцией.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что не видит предпосылок для радикального изменения жизни из-за коронавируса. Тем не менее министр отметил, что COVID-19 – это стресс, который накладывает свой отпечаток.

