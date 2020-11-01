Мурашко не увидел предпосылок для радикального изменения жизни из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Коронавирус не изменит жизнь россиян радикально, но нельзя гарантировать, что не будет новых вызовов, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала НТВ.

"Думаю, что мы историческую память не разрушим, какие-то приобретенные новые навыки не дадут нам забыть то, что мы делали раньше», — пояснил он.

Тем не менее, министр отметил, что COVID-19 – это стресс, который накладывает свой отпечаток. "Мы интуитивно понимаем, что нужно осторожнее подавать руку", – сказал он.

В России за последние сутки выявили 18 140 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Их них 4 401 случай зафиксирован без клинических проявлений.

В Москве подтверждено 4 952 новых случая. За сутки в больницы поступило 1 070 жителей с COVID-19.

Ранее сообщалось, что порядка 300 врачей Минздрав России направит в регионы для стабилизации ситуации с коронавирусом. Мера осуществляется по поручению Мурашко.