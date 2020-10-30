Рабочая группа Госсовета по COVID-19 обсудила выполнение поручений президента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

На собрании присутствовали руководители федеральных органов исполнительной власти и представители регионов РФ. Во время совещания обсуждались вопросы выполнения поручений Владимира Путина по борьбе с COVID-19.

Среди рассмотренных мер – увеличение объемов тестирования на коронавирус и дополнительное оснащение лабораторий. Кроме того, обсуждались повышение эффективности работы амбулаторно-поликлинического звена и необходимость использования допсредств из федерального бюджета на закупку лекарств.

Участники рабочей группы Госсовета также обсудили важность соблюдения масочно-перчаточного режима в общественных местах и дополнительные меры по защите граждан, которые входят в группу риска по COVID-19.

На заседании также был затронут вопрос подготовки к массовой вакцинации населения от коронавируса. Уточянется, что для проведения этой масштабной процедуры требуется подготовить прививочные пункты, а также организовать цепочку поставок вакцины в регионы.

В России за последние сутки выявили 18 283 новых случая коронавируса в 84 регионах страны. В столице диагноз подтвердили в 5 268 случаях.

При этом ранее Сергей Собянин отмечал, что эпидемиологическая обстановка в городе стабилизировалась.