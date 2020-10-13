Госсовет наделят новыми функциями и задачами

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Госсовет в новом законопроекте будет наделен новыми функциями и задачами. Соответствующий документ внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, Госсовет будет функционировать на уровне федерального закона. Крашенинников добавил, что сам законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского наделить Госсовет сверхполномочиями, отметил, что структура этого органа обсуждается.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Госсовет – очень важный орган, статус которого получил новое закрепление в Конституции.
Гендиректор АО "Дом.рф" Виталий Мутко ранее не исключал, что Госсовет станет частью структуры исполнительной власти, а входящие в его состав губернаторы могут получить возможность не только давать рекомендации, но и утверждать решения.
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