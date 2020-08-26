Песков оценил предложение наделить Госсовет "сверхполномочиями"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность расширения полномочий Госсовета РФ, отметил, что структура этого органа обсуждается.
"Конечно, во многом это будет зависеть от решений главы государства, который по нашей Конституции и занимается определением основ государственной политики", – цитирует Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь отметил, что Госсовет – очень важный орган, статус которого получил новое закрепление в Конституции.
Песков напомнил, что 1 сентября будет отмечаться 20-летие подписания указа о Госсовете. 29 сентября 1990 года состоялось первое заседание органа.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наделить Госсовет сверхполномочиями. Политик считает, что этот орган должен принимать геополитические и стратегические решения, останавливать тех, кто думает "узкопартийно, узкоперсонально, узковедомственно".
По мнению Жириновского, в Госсовет должны войти руководители парламентских фракций и руководство Федерального собрания. Сейчас, как считает лидер ЛДПР, влияние Госсовета не является достаточным.
Ранее гендиректор АО "Дом.рф" Виталий Мутко не исключал, что Госсовет станет частью структуры исполнительной власти, а входящие в его состав губернаторы могут получить возможность не только давать рекомендации, но и утверждать решения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: