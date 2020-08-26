Песков оценил предложение наделить Госсовет "сверхполномочиями"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность расширения полномочий Госсовета РФ, отметил, что структура этого органа обсуждается.

"Конечно, во многом это будет зависеть от решений главы государства, который по нашей Конституции и занимается определением основ государственной политики", – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что Госсовет – очень важный орган, статус которого получил новое закрепление в Конституции.

Песков напомнил, что 1 сентября будет отмечаться 20-летие подписания указа о Госсовете. 29 сентября 1990 года состоялось первое заседание органа.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наделить Госсовет сверхполномочиями. Политик считает, что этот орган должен принимать геополитические и стратегические решения, останавливать тех, кто думает "узкопартийно, узкоперсонально, узковедомственно".

По мнению Жириновского, в Госсовет должны войти руководители парламентских фракций и руководство Федерального собрания. Сейчас, как считает лидер ЛДПР, влияние Госсовета не является достаточным.

Ранее гендиректор АО "Дом.рф" Виталий Мутко не исключал, что Госсовет станет частью структуры исполнительной власти, а входящие в его состав губернаторы могут получить возможность не только давать рекомендации, но и утверждать решения.