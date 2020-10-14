Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете РФ. Об этом сообщили в пресс-службе комитета нижней палаты парламента по государственному строительству.

Отмечается, что проект федерального закона "О Государственном совете Российской Федерации" внесен в целях реализации положений обновленной Конституции. В документе уточняются статус, структура и полномочия органа, передает РИА Новости.

Согласно законопроекту, в Госсовет теперь могут входить лица, замещавшие должности высших должностных лиц субъектов РФ и имеющие большой опыт публичной деятельности. Ранее он состоял из глав Совета Федерации и Госдумы, а также из окружных полпредов, высших должностных лиц регионов и руководителей фракций нижней палаты парламента.

Уточняется, что членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в зарубежных банках. Кроме того, законом предусматривается, что председатель и члены Госсовета будут участвовать в его работе на общественных началах.

Согласно документу, Госсовет будет обсуждать основные вопросы кадровой политики в стране. Также президент сможет возлагать на этот орган дополнительные задачи, имеющие важное государственное значение.

Помимо этого, в задачи Госсовета войдет обсуждение основных параметров проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также реализации национальных целей развития страны.

В настоящее время Госсовет является совещательным органом, который содействует реализации полномочий главы государства по поводу согласованного взаимодействия и функционирования органов государственной власти. Сообщается, что он приобретает новый статус в связи с принятием поправок в Конституцию.

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, первое чтение законопроекта может пройти в октябре или ноябре. Предполагается, что закон будет принят в рамках осенней сессии.

Ранее Крашенинников разъяснил новые функции Госсовета. Он отметил, что орган будет функционировать на уровне федерального закона.