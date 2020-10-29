Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

18:07
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24".
За последние две недели, по словам мэра, в столице замедлился рост основных показателей распространения инфекции в 10 раз.
"И на этой неделе видим цифры, которые не превышают то, что мы видели на прошлой неделе. И это говорит о том, что резкой динамики и эскалации этого процесса нет и он стабилизировался. И самое главное для нас сейчас – удержать эту планку", – отметил мэр.
Кроме этого, последние два дня число госпитализированных было меньше, чем выздоровевших. Таких показателей удалось добиться впервые за долгое время.
"То есть в эти два дня произошло небольшое, но для нас очень важное и принципиальное уменьшение загрузки коек", – высказался мэр, добавив, что порядка 2,7 тысячи пациентов проходят лечение в настоящее время во временных госпиталях. При этом работа ведется в плановом режиме.
Ранее Сергей Собянин заявил, что существующие меры по коронавирусу необходимо соблюдать, чтобы показатели прироста заболевших COVID-19 "не ползли вверх".
В Москве продлен режим удаленной работы, а также домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ограничительные меры будут действовать до конца ноября.
Также в городе усилили перчаточно-масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо носить при посещении общественных мест и при проезде на транспорте.
Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим
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