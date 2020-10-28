Домашний режим для москвичей старше 65 лет и хроников продлен на месяц

15:19
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, в Москве продлен до конца ноября. Об этом на своем личном сайте сообщил Сергей Собянин.
Мэр столицы подчеркнул, что данные категории граждан до сих пор находятся в группе риска по коронавирусу. Согласно статистике, они особенно часто получают осложнения после заболевания.
"Наша обязанность – сделать все, чтобы уберечь их от опасности заражения", – рассказал Собянин.
Кроме этого, он сообщил, что режим удаленной работы в столице продлили до конца ноября. С переходом на удаленную работу пассажиропоток в общественном транспорте города снизился примерно на 40 процентов.
В городе продлили и действие системы "чек ин". В системе каждый день регистрируется около 40 тысяч номеров телефонов. Эта мера позволяет оперативно оповещать людей о том, что они могли контактировать с носителями COVID-19 и должны принять необходимые меры предосторожности.
При этом вводить новые ограничения в столице необходимости нет, добавил Собянин.
Путин считает, что говорить о второй волне COVID-19 в РФ не стоит
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