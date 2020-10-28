Школьники 6–11-х классов в Москве продолжат учиться дистанционно до 8 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов в Москве продлили на неделю. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"В течение следующей недели с 2 по 8 ноября 2020 года школьники 6–11-х классов продолжат обучение в дистанционном режиме", – написал глава города.

Он отметил, что за последние недели заболеваемость коронавирусом среди школьников снизилась почти в два раза. Собянин подчеркнул, что данную тенденцию необходимо сохранить.

Кроме того, глава города обратил внимание на то, что предстоящая рабочая неделя будет неполной из-за Дня народного единства.

"По практике прошлых лет многие родители берут на эту неделю краткий отпуск, чтобы провести время с детьми, например поехать на дачу", – отметил Собянин.

Он добавил, что решение о целесообразности возвращения к очному формату обучения примут в конце следующей недели. Оно будет зависеть от ситуации с коронавирусом в Москве, заключил Собянин.

В столице школьники 6–11-х классов учатся дистанционно с 19 октября. Объясняя принятие данного решения, Собянин отметил, что старшие классы более подвержены риску заражения коронавирусом. В это же время школьники 1–5-х классов перешли на традиционный формат обучения.