Власти Москвы призвали учеников на дистанционном обучении минимизировать контакты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Ученикам 6–11-х классов стоит ограничить контакты с другими людьми. Речь идет о тех, кто находится на дистанционном обучении. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что подросткам не рекомендуют встречаться со сверстниками и старшими родственниками. Меры необходимы для профилактики коронавируса.

"Именно старшеклассникам сейчас стоит особенно поберечься, постараться избегать посещения общественных мест, встреч с друзьями и старшими родственниками", – приводит ТАСС слова заммэра.

Ракова отметила, что 540 тысяч детей в Москве являются учениками 1–5-х классов, еще полмиллиона человек обучаются в 6–11-х классах. Таким образом, решение о переводе детей на дистанционное обучение снижает нагрузку на школы. Это позволяет минимизировать контакты в здании между учениками разных классов.

При этом заммэра уведомила, что в столице ведется мониторинг ситуации и работа с разными группами риска.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. При этом ученики 1–5-х классов возвратятся в школы и возобновят обучение в очном режиме.

Мэр отметил, что старшая группа учащихся более подвержена риску заражения коронавирусом, поэтому в столице было принято такое решение.

