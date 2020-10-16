Власти Москвы призвали учеников на дистанционном обучении минимизировать контакты

11:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Ученикам 6–11-х классов стоит ограничить контакты с другими людьми. Речь идет о тех, кто находится на дистанционном обучении. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что подросткам не рекомендуют встречаться со сверстниками и старшими родственниками. Меры необходимы для профилактики коронавируса.
"Именно старшеклассникам сейчас стоит особенно поберечься, постараться избегать посещения общественных мест, встреч с друзьями и старшими родственниками", – приводит ТАСС слова заммэра.
Ракова отметила, что 540 тысяч детей в Москве являются учениками 1–5-х классов, еще полмиллиона человек обучаются в 6–11-х классах. Таким образом, решение о переводе детей на дистанционное обучение снижает нагрузку на школы. Это позволяет минимизировать контакты в здании между учениками разных классов.
При этом заммэра уведомила, что в столице ведется мониторинг ситуации и работа с разными группами риска.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. При этом ученики 1–5-х классов возвратятся в школы и возобновят обучение в очном режиме.
Мэр отметил, что старшая группа учащихся более подвержена риску заражения коронавирусом, поэтому в столице было принято такое решение.
Количество школ на карантине из-за коронавируса в России увеличилось до 115
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