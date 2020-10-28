В Москве режим удаленной работы продлили до конца ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Режим удаленной работы в столице продлили до конца ноября. Об этом сообщил на своем персональном сайте Сергей Собянин.

"Согласно отчетности, полученной правительством Москвы, на дистанционный режим работы перешли более 1,22 миллиона человек – практически все, кто мог и должен был это сделать", – говорится в публикации мэра столицы.

По словам Собянина, с переходом на удаленку пассажиропоток в общественном транспорте города снизился примерно на 40%. В общественном транспорте получилось обеспечить более разряженную ситуацию с меньшей вероятностью заболевания коронавирусом, обращает внимание мэр столицы.

"В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию. Поэтому требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября 2020 года", – написал Собянин.

Ранее глава города заявил, что необходимости вводить новые ограничения в Москве нет. Он подчеркнул, что и смягчение существующих требований по профилактике распространения COVID-19 преждевременно.