Собянин призвал соблюдать действующие правила санитарной безопасности

17:24
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин заявил, что существующие меры по коронавирусу необходимо соблюдать, чтобы показатели прироста заболевших COVID-19 "не ползли вверх".
"Чудес не бывает, ...чтобы опять не полезли вверх показатели ковидные, необходимо строго соблюдать меры, которые мы предприняли, причем мы сделали это таким образом, чтобы не закрывать экономику, не вводить ограничения ни в одном секторе экономики", – подчеркнул Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Он напомнил о необходимости сохранения и четкого соблюдения существующих санитарных правил. Глава города заявил, что это является гарантией того, что Москва сможет достойно выйти из кризиса.
Ранее Владимир Путин сообщил, что в стране не планируется вводить тотальные ограничительные меры из-за коронавируса. Он подчеркнул, что в России не будет ситуации, при которой экономика и бизнес будут полностью остановлены.
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что правительство направит 10 миллиардов рублей на поддержку регионов в борьбе с коронавирусом. Кроме того, еще 1 миллиард будет направлен на помощь региональным лабораториям, которые работают над тестированием на COVID-19.
В России за последние сутки зарегистрировали 17 717 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в РФ за все время пандемии COVID-19 заразились 1 581 693 человека.
В Москве за минувшие 24 часа выявили 4 906 новых случаев коронавируса. 1 166 человек были госпитализированы. 342 пациента находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
В Москве продлили ограничения из-за пандемии коронавируса
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