Кабмин выделит регионам 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Правительство направит 10 миллиардов рублей на поддержку регионов в борьбе с коронавирусом и еще 1 миллиард – на помощь региональным лабораториям, которые занимаются тестированием на COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства он напомнил о поручении президента предусмотреть помощь регионам для закупки средств индивидуальной защиты и систем тестирования на коронавирус, передает РИА Новости.
Также Владимир Путин поручил выделить субсидии на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке и улучшение материально-технической базы медорганизаций.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что значительная активность коронавируса будет наблюдаться еще минимум 1,5 года. Она отметила, что периодически в разных странах и регионах будут возникать "горячие точки" заболеваемости.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов, в свою очередь, сообщил, что ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться в России в первой декаде декабря. Он подчеркнул, что быстрее данный процесс начнется в Москве, поскольку она включилась в эпидемический процесс раньше остальных.
Михаил Мишустин заявил, что объявлять о победе над коронавирусом еще рано. Он отметил, что в таких условиях фиксируется дефицит бюджета, однако все средства должны быть направлены на поддержку людей.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 43 миллиона человек
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