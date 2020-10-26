Мишустин заявил, что говорить о полной победе над COVID-19 пока рано

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Михаил Мишустин на встрече с руководством думских фракций заявил, что объявлять о полной победе над коронавирусом еще рано.

"К сожалению, фактор неопределенности сохраняется, и, наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано, ситуация достаточно сложная", – приводит РИА Новости слова премьер-министра.

Мишустин отметил, что в таких условиях в бюджете фиксируется дефицит, однако средства в первую очередь, по его словам, направлены на поддержку людей.

Сегодня же Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Президент РФ поблагодарил Володина и всех парламентариев, принимавших оперативные решения для поддержки экономики страны.

Ранее премьер-министр сообщил, что в России продлили временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца текущего года. Россиянам, которые имеют право на такую льготу, не придется обращаться в органы соцзащиты, писать заявления и подтверждать свой доход.