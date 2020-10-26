Кабмин продлил беззаявительный порядок для получения субсидий на оплату ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России продлили временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца текущего года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава кабмина отметил, что россиянам, которые имеют право на такую льготу, не придется обращаться в органы соцзащиты, писать заявления и подтверждать свой доход. Мишустин подчеркнул, что субсидии будут пролонгироваться автоматически.
"С 1 октября по 31 декабря они станут предоставляться в том же размере, что и раньше, а уже в следующем году их пересмотрят", – приводит слова Мишустина ТАСС.
Премьер напомнил, что, согласно изначальному плану, беззаявительный порядок должен был действовать до начала октября.
20 октября стало известно, что Общероссийский народный фронт направил Михаилу Мишустину предложение полностью компенсировать расходы на оплаты ЖКУ семьям, где на человека приходится доход на уровне прожиточного минимума или ниже.
Как рассказал замруководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький, на сегодняшний день россияне получают субсидию, если доля расходов на ЖКУ в бюджете семьи превышает предельно допустимую.
Премьер-министр ранее сообщил, что правительство России упростит условия получения субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ. Данная мера будет введена в обиход в 2021 году.
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