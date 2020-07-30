Правительство РФ упростит условия получения субсидий на оплату жилья и ЖКХ с 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство России упростит условия получения субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ с 2021 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой премьер-министра Михаила Мишустина.

На заседании правительства он сообщил, что соответствующее постановление уже подготовлено. По словам Мишустина, с начала следующего года для доказательства права на субсидию не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности.

Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении порядка предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ.

Весной 2018 года стало известно, что власти хотят упростить процесс получения субсидии, которая положена от государства на оплату услуг ЖКХ для малоимущих граждан.