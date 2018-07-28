Кабмин внес изменения в порядок предоставления субсидий по оплате услуг ЖКХ

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Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении порядка предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ. Документ был опубликован на сайте правительства.

Согласно постановлению из правил предоставления субсидий при оплате жилого помещения и коммунальных услуг исключается норма о требовании у граждан справки о составе семьи. Предполагается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи.

Старый порядок предусматривал обязательное предоставление справки о составе семьи, документально подтвержденные причины изменения состава семьи и так далее. По мнению властей, это затрудняло реализацию права на получение субсидий при оплате ЖКУ, а также создавало затруднения при принятии уполномоченными органами решения о предоставлении соцподдержки.

В постановлении также отмечается, что уполномоченные органы будут вправе проводить выборочные проверки, в том числе направлять соответствующие запросы в организации, осуществляющие управление многоквартирным домом.

Весной 2018 года стало известно, что власти хотят упростить процесс получения субсидии, которая положена от государства на оплату услуг ЖКХ, для малоимущих граждан.

Жильцам больше не придется получать справки об отсутствии долгов за квартплату у управляющих компаний. Материальная помощь начисляется только при этом условии. Чиновники будут запрашивать сведения самостоятельно.

Претендовать на субсидии от государства могут граждане, чьи расходы на ЖКХ превышают 22 процента от совокупного дохода.

Также в Госдуме обсуждался новый порядок приостановления выдачи субсидий по ЖКХ на оплату ЖКХ. Законопроектом предполагается освободить россиян от обязанности самостоятельно приносить в соцзащиту оплаченные квитанции, а функцию проверки наличия задолженностей возложить на управляющие компании.

Субсидии за ЖКХ будут предоставляться до тех пор, пока коммунальщики не докажут через суд наличие долга у получателя.

Государство предоставляет субсидии в качестве гарантий соцзащиты россиян, имеющих невысокий уровень доходов. Основным условием для предоставления такой выплаты, является отсутствие задолженности.

Документы необходимо предоставлять не реже чем раз в полгода. На данный момент в РФ субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают 3,38 миллиона семей. Средний размер выплат составляет 1372 рубля.