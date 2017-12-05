В Госдуме предложили изменить порядок приостановления выдачи субсидий по ЖКХ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Порядок приостановления выдачи субсидий по ЖКХ на оплату жилого помещения и коммунальных услуг могут изменить. Соответствующую поправку в Жилищный кодекс подготовили депутаты Госдумы.
Законопроектом предполагается освободить россиян от обязанности самостоятельно приносить в соцзащиту оплаченные квитанции, а функцию проверки наличия задолженностей возложить на управляющие компании, сообщает RT.
Субсидии за ЖКХ будут предоставляться до тех пор, пока коммунальщики не докажут через суд наличие долга у получателя.
Государство предоставляет субсидии в качестве гарантий соцзащиты россиян, имеющих невысокий уровень доходов. Основным условием для предоставления такой выплаты, является отсутствие задолженности.
Документы необходимо предоставлять не реже чем раз в полгода. На данный момент в РФ субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают 3,38 миллиона семей. Средний размер выплат составляет 1372 рубля.
Законопроект предполагается внести в среду, 6 декабря.
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