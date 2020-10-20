В РФ предложили освободить бедных граждан от оплаты ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общероссийский народный фронт направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение полностью компенсировать расходы на оплаты ЖКУ семьям, где на человека приходится доход на уровне прожиточного минимума или ниже. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал замруководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький, на сегодняшний день россияне получают субсидию, если доля расходов на ЖКУ в бюджете семьи превышает предельно допустимую.

Такая доля в 35 субъектах составляет 22%, в 29 регионах – наряду с 22%, для определенных категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, многодетных семей) применяются более низкие показатели. В 14 субъектах – от 16 до 21%, в семи – 15% и ниже, говорится в материале.

Авторы инициативы утверждают, что это несправедливо, так как по Конституции государство гарантирует равенство прав граждан независимо от того, где они живут.

В Подмосковье с 1 августа частично снизились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Новая налоговая льгота в первую очередь касается граждан, проживающих в сельской местности. Плата за коммунальные услуги снизилась примерно на 1–22% в месяц на семью.

Как ранее сообщил Михаил Мишустин, правительство России упростит условия получения субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ. Данная мера будет введена в обиход в 2021 году.

