Губернатор Подмосковья рассказал о снижении тарифов ЖКХ в регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 1 августа 2020 года в регионе частично снизятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом он рассказал в эфире телеканала "360".

"С 1 августа мы смогли снизить тарифы ЖКХ почти для миллиона человек", – заявил глава региона.

Новая налоговая льгота в первую очередь коснется граждан, проживающих в сельской местности. Плата за коммунальные услуги снизится примерно на 1–22% в месяц на семью.

Как рассказала председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина, снижение платы за ЖКУ стало возможным после модернизации тепловой инфраструктуры. Кроме того, сыграло свою роль введение льготных тарифов для населения.

Ранее в четверг, 30 июля, в департаменте жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Москвы напомнили, что при отъезде из города можно заплатить за городские услуги авансом. Кроме того, для оплаты доступны цифровые сервисы и приложения.

