Губернатор Подмосковья рассказал о снижении тарифов ЖКХ в регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 1 августа 2020 года в регионе частично снизятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом он рассказал в эфире телеканала "360".
"С 1 августа мы смогли снизить тарифы ЖКХ почти для миллиона человек", – заявил глава региона.
Новая налоговая льгота в первую очередь коснется граждан, проживающих в сельской местности. Плата за коммунальные услуги снизится примерно на 1–22% в месяц на семью.
Как рассказала председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина, снижение платы за ЖКУ стало возможным после модернизации тепловой инфраструктуры. Кроме того, сыграло свою роль введение льготных тарифов для населения.
Ранее в четверг, 30 июля, в департаменте жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Москвы напомнили, что при отъезде из города можно заплатить за городские услуги авансом. Кроме того, для оплаты доступны цифровые сервисы и приложения.
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