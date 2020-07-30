Власти Москвы напомнили о способах своевременной оплаты услуг ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Москвы напомнили, что при отъезде в отпуск горожане могут внести авансовый платеж. Об этом сообщает РИА Новости.

"Внести платежи заранее можно с помощью авансового единого платежного документа (ЕПД)", – объявили в ведомстве.

Данный документ можно оформить в центре госуслуг "Мои документы". Для этого потребуется письменное заявление потребителя.

Единый платежный документ авансового формата действует для оплаты за период от одного до шести месяцев. Каждая квитанция должна быть оформлена отдельно.

При заполнении платежного документа на показатели воды необходимо исходить из расчета нулевого потребления либо по среднемесячным показателям. Во втором случае можно указать примерное потребление, а после истечения авансового периода доплатить оставшуюся сумму.

Оплата электричества возможна либо через личный кабинет на сайте "Мосэнергосбыта", либо через платежные сервисы поставщика в социальных сетях. В качестве дополнительной возможности заявлено получение электронного ЕПД через портал mos.ru.

Кроме того, в распоряжении жителей Москвы есть сервис "Платежи в один клик" и приложение "Госуслуги Москвы". Оплата начислений по ЖКХ возможна через реквизиты или с помощью QR-кодов – в этом случае все параметры квитанции внесутся автоматически.

Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительство России упростит условия получения субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ. Данная мера будет введена в обиход в 2021 году.

