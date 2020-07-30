Более 75% жилых домов в столице подготовлены к отопительному сезону – Бирюков

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Свыше 75% жилых домов в городе уже подготовлены к новому отопительному сезону. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает Агентство "Москва".

"В городе высокими темпами ведутся работы по подготовке к новому отопительному сезону, на сегодняшний день уже полностью готовы более 26 тысяч жилых зданий (свыше 75%) и более 8,7 тысячи социально значимых объектов (89,2%)", – сообщил Петр Бирюков.

Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства обратил внимание, что всего в подготовительный период ожидается проведение гидравлических испытаний на 16,4 тысячи километров тепловых сетей.

"В ходе проведения гидравлических испытаний выявляются потенциально ненадежные участки сетей, их оперативно восстанавливают, например в прошлом году в ходе аналогичных мероприятий было отремонтировано более 13 тысяч таких участков", – отметил Бирюков.

Уточняется, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут и энергетики. В частности, уже выполнен ремонт в 138 котельных.

Ожидается, что к осенне-зимнему периоду в Москве подготовят свыше 73 тысяч объектов. В их числе более 34 тысяч многоквартирных домов.

Ранее говорилось, что коммунальные службы оперативно ликвидируют последствия ливней в Москве. По словам Бирюкова, в результате ливня возникли отдельные скопления воды, большая часть из которых устранена бригадами "Мосводостока".