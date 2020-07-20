В департаменте ЖКХ рассказали о применении роботов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев заявил, что в городскую систему ЖКХ активно внедряют современные технологии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Инновации в ЖКХ определяют перспективы развития отрасли в ближайшем будущем. Мы активно внедряем новые технологии для того, чтобы обеспечить слаженную работу всех городских служб, повысить качество и безопасность на местах, а также сократить сроки выполнения сложнейших задач", – заявил эксперт.

Наиболее перспективное направление – робототехника. Например, в распоряжении Мосводоканала есть устройства, которые могут передвигаться на колесах или плавать, доставая тем самым до самых труднодоступных участков инженерных сетей.

Роботов запускают после того, как определяет поврежденный участок. Сотрудники организации управляют устройствами дистанционно, в режиме реального времени.

Кроме того, при мониторинге канализационных трубопроводов используется робот на специальном плоту. Устройство может показать картинку на вращающейся камере, а также подключить дополнительное освещение и наведение.

Роботов также используют в Мосводостоке. В частности, с помощью комплекса Р-200 проверяют водосточные коллекторы. Такая диагностика позволяет заранее увидеть наиболее уязвимые места сети.

P-200 – это небольшое устройство на колесах, оснащенное подсветкой и видеокамерами, которые могут поворачиваться на 360 градусов. Городские службы применяют их с 2004 года, причем робот одинаково успешно обследует трубы от 200 до 1800 миллиметров в диаметре.

Еще одна служба где активно применяют инновации, – Мосгаз. С 2019 года специалисты пользуются современным инженерным центром, который расширяет возможности диспетчеров. Дополняется эта инфраструктура интеллектуальной системой реагирования, способной за несколько секунд определить уязвимое место.

Непосредственно в самой диспетчерской на видеостену выводятся параметры работы газорегуляторных пунктов, такие как входное и выходное давление, температура помещения. Экран можно настроить как для экстренных, так и штатных ситуаций.

В Москве планируют отремонтировать по программе капремонта почти 4,5 тысячи многоквартирных домов в 2021–2023 годах. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что по программе также произведут замену лифтов.

