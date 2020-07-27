Коммунальные службы оперативно ликвидируют последствия ливней в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в столице, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, в отдельных районах сегодня выпало до 75 миллиметров осадков при месячной норме 94 миллиметра. Больше всего осадков зафиксировано в Северо-Восточном округе, где за два часа показатель достиг 75 миллиметров. В Северном административном округе выпало 44 миллиметра, в Северо-Западном – 24 миллиметра, в Зеленоградском – 21 миллиметр.

По словам Бирюкова, в результате ливня возникли отдельные скопления воды, большая часть из которых устранена бригадами "Мосводостока". Он уточнил, что сильный ветер повалил пять деревьев. Повреждено пять автомобилей, никто не пострадал. Все деревья распилены и вывезены.

Во время грозы от удара молнии возле Мещерского пруда пострадали два человека, которые находились в водоеме. Их доставили на поисково-спасательную станцию, после реанимационных мероприятий передали врачам, добавил заммэра.

Он обратил внимание, что все коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Бирюков призвал горожан быть осторожнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от ветра и ливня под деревьями и не парковать вблизи них машины.

В Дептрансе сообщили, что движение общественного транспорта после ливня восстановлено. Трамваи, автобусы и электробусы вновь курсируют по улице Бориса Галушкина, проспекту Мира и Дмитровскому шоссе. Трамвайное движение возобновлено на улице Академика Королева.

Автобусы и электробусы вернулись к штатному расписанию на улице Академика Комарова. Вернулся к работе транспорт на улице Шереметьева и на съезде с Третьего транспортного кольца на проспект Мира. В департаменте подчеркнули, что подтопления на проезжих частях ликвидированы.