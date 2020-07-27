Работа Московской канатной дороги восстановлена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога полностью возобновила работу, сообщает Агентство "Москва".

"Работаем в штатном режиме", – сказали в пресс-службе дороги.

Уточняется, что из-за грозы она была недоступна около часа.

МЧС предупредило о дожде, грозе и ветре в столице. Неблагоприятная погода сохранится до конца дня. В министерстве советуют водителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. В Центре организации дорожного движения призвали быть более бдительными на дорогах и не парковаться под деревьями.

Станция МЦК Ботанический сад, в подуличный переход которой из-за дождей поступала вода, работает штатно. Поезда курсируют по графику. В департаменте транспорта города уточнили, что движение на всех линиях осуществляется по расписанию.

Городские коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков добавил, что аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов дежурят круглосуточно.