Москвичей предупредили о грозах и сильном ветре до конца дня

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"
В Москве до конца дня ожидаются дожди, гроза, град и сильный ветер с порывами до 14–19 метров в секунду, предупреждает пресс-служба столичного управления МЧС.
В министерстве рекомендуют водителям по возможности отказаться в непогоду от поездок на личном транспорте, а пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Зрители Москвы 24 показали кадры непогоды в столице
В Центре организации дорожного движения также призвали москвичей быть более бдительными на дорогах и не парковаться под деревьями. Горожанам напомнили, что о поврежденных знаках и светофорах москвичи могут сообщить по номеру 3210.
В ЦОДД также сообщили, что в результате осадков в некоторых местах в столице подтопило проезжую часть. В частности, подтоплены трамвайные пути на Енисейской улице.
Фото: Telegram-канал "Дептранс. Оперативно"
Также подтоплена проезжая часть в районе станции метро "Ботанический сад".
Фото: Telegram-канал "Дептранс. Оперативно"
На Дмитровском шоссе в районе дома 67 из-за воды перекрыто движение .
Фото: Telegram-канал "Дептранс. Оперативно"
На Авиационной улице у дома 17 на контактную сеть наклонилось дерево. Задерживаются трамваи № 6, 15, 28, 30, 31.
Фото: Telegram-канал "Дептранс. Оперативно"
В пресс-службе столичного департамента торговли и услуг из-за непогоды рекомендовали предприятиям общественного питания закрыть летние веранды, а также укрепить все конструкции и закрыть зонты.
Ранее в центре погоды "Фобос" предупреждали москвичей о дожде с грозой в понедельник. Больше всего осадков, по прогнозам метеорологов, может выпасть в четверг – до 20 миллиметров. Синоптики отмечают, что в последний день июля температура воздуха понизится до +22–24 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил, что в пятницу температура воздуха в столице понизится на 6–8 градусов. Он указал, что в этом году погода проявляет несогласие с климатом, а похолодание продлится до 1 августа и после.
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