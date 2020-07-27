Синоптики рассказали об "отмене" самых жарких дней в году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в пятницу температура воздуха в столице понизится на 6-8 градусов.

Таким образом, погода "отменит" самые жаркие дни в году, которые обычно приходятся на 31 июля и 1 августа, рассказал синоптик ТАСС.

Он указал, что в этом году погода проявляет несогласие с климатом, а похолодание продлится 1 августа и после, добавил Вильфанд.

"Самый теплый день будет в среду – температура будет стремиться к 30-градусной отметке", – отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд заявил, что нынешнее лето может стать самым дождливым в истории. По словам синоптика, норма осадков для июля уже выпала в столице.