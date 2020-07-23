Синоптики предрекли самое дождливое лето в истории столицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что нынешнее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории.

По его словам, месячная норма осадков июля уже выпала в столице. Таким образом, июль продолжил ряд очень дождливых месяцев в городе.

Синоптик напомнил, что в мае в столице выпало три нормы осадков, в июне – 210–215 процентов от нормы, передает РИА Новости.

Ранее Вильфанд указал, что грядущие осень и зима непременно подготовят россиянам очередные погодные сюрпризы.

Метеоролог подчеркнул, что на "нормальную" погоду больше можно не надеяться из-за потепления климата.