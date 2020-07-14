Врач рассказала, как избежать простуды после попадания под дождь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Синоптики заявили, что в ближайшие сутки Москву накроет ливень. Врач-иммунолог, аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала, как избежать простуды после попадания под дождь.

"Можно принять теплую ванну или выпить чашку горячего чая с вареньем или медом. Так вы обезопасите себя от простудных заболеваний", – считает Логина.

Врач отметила, что в попадании летом под дождь нет ничего страшного и вероятность простудиться крайне мала. "Это не зима, не вьюга, а обычный летний дождь", – подчеркнула медик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил, что в июле в России можно ожидать большой объем осадков.

"Впереди еще июль и август – самые дождливые месяцы по климатическим характеристикам. <…> Несмотря на бытующее мнение, что осадков больше всего осенью", – объяснил эксперт.

Вильфанд подчеркнул, что оба летних месяца известны большим числом погодных опасностей. На переменчивость климатического поведения в данном случае влияют перемещения воздушных масс в атмосфере.