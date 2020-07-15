Синоптики предупредили россиян о погодных сюрпризах осенью и зимой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущие осень и зима непременно подготовят россиянам очередные сюрпризы, сообщает газета "Известия".

Синоптик подчеркнул, на "нормальную" погоду больше можно не надеяться. Он указал, что аномальная жара накрыла Урал, Поволжье и Сибирь, тогда как в Москве похолодало.

Так происходит потому, что над столицей установилась ложбина низкого давления, а на востоке — гребень высокого давления, пояснил Вильфанд.

Старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский добавил, что погода становится изменчивой в связи с потеплением климата.

По его словам, в связи с этим зимы будут становиться теплее и возрастет риск опасных явлений. Так, раньше дожди чаще были затяжными, а сейчас стали ливневыми.

Директор программы "Климат и энергетика" WWF Алексей Кокорин уточнил, что для такой северной страны, как Россия, изменение климата – плохой знак.

Он указал, что по этой причине шелкопряд восточный пробрался в Красноярский край, где ему там стало тепло. А в Московской наблюдаются вспышки распространения короеда-типографа.

Специалисты резюмировали, что в России для уменьшения углеродного следа стоит начинать с пересмотра взглядов на потребление тепла в многоквартирных домах.

Москвичей ранее предупредили о рекордно низком давлении в среду, 15 июля. Кроме того, сообщалось, что с 14 по 16 июля в столице может выпасть месячная норма осадков.