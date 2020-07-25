Синоптики рассказали о погоде в Москве до конца июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Теплая погода и до плюс 27 градусов ожидается в Москве до конца июля, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Погода улучшается. С понедельника и до конца месяца будет такая летняя погода. Температурный режим будет примерно одинаковый – 22–27 градусов", – сообщил он ТАСС.
По словам Вильфанда, такой температурный фон примерно на 1 градус выше нормы. Ночные температуры тоже повысятся с понедельника.
"Будет около 15 градусов в Москве, а по области – до 17–18 градусов", – отметил синоптик.
Ранее Вильфанд сообщил, что нынешнее лето может стать самым дождливым в истории. По словам синоптика, месячная норма осадков уже выпала в столице.
Кроме того, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал Москве 24, какая погода ждет жителей столицы осенью. По словам метеоролога, все три месяца будут теплыми с небольшим количеством осадков.
Сухая и солнечная погода ожидается в столице в субботу
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