Синоптики рассказали о погоде в Москве до конца июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Теплая погода и до плюс 27 градусов ожидается в Москве до конца июля, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Погода улучшается. С понедельника и до конца месяца будет такая летняя погода. Температурный режим будет примерно одинаковый – 22–27 градусов", – сообщил он ТАСС.

По словам Вильфанда, такой температурный фон примерно на 1 градус выше нормы. Ночные температуры тоже повысятся с понедельника.

"Будет около 15 градусов в Москве, а по области – до 17–18 градусов", – отметил синоптик.

Ранее Вильфанд сообщил, что нынешнее лето может стать самым дождливым в истории. По словам синоптика, месячная норма осадков уже выпала в столице.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал Москве 24, какая погода ждет жителей столицы осенью. По словам метеоролога, все три месяца будут теплыми с небольшим количеством осадков.

