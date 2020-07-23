Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей осенью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал Москве 24, какая погода ждет жителей столицы осенью. По словам метеоролога, все три месяца будут теплыми с небольшим количеством осадков.

"По количеству осадков осень будет вполне обычной. Прогнозируемое количество дождей уложится в рамки климатической нормы и составит 182 миллиметра. В среднем сезон ожидается умеренно теплым", – рассказал Леус.

Синоптик отметил, что в сентябре количество осадков составит 65 миллиметров, 59 миллиметров – в октябре, 58 миллиметров – в ноябре. "Достаточно умеренные показатели по сравнению с летними месяцами", – подчеркнул он.

Леус отметил, что температурные показатели будут на несколько градусов выше нормы. Самого большого отклонения стоит ожидать в ноябре.

"Температура в сентябре и октябре примерно на один градус теплее нормы, которая составляет +11 в первый месяц осени и +5 – в октябре. В ноябре это повышение будет составлять 1,5–2 градуса от нормы в минус 4. Самое большое отклонение будет в ноябре", – отметил синоптик.

Он подчеркнул, что дождливое лето не является показателем такого же количества осадков осенью.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что нынешнее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории.

По его словам, месячная норма осадков июля уже выпала в столице. Таким образом, июль продолжил ряд очень дождливых месяцев в городе.

Синоптик напомнил, что в мае в столице выпало три нормы осадков, в июне – 210–215 процентов от нормы.