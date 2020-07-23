Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:37

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей осенью

общество погода эксклюзив

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал Москве 24, какая погода ждет жителей столицы осенью. По словам метеоролога, все три месяца будут теплыми с небольшим количеством осадков.

"По количеству осадков осень будет вполне обычной. Прогнозируемое количество дождей уложится в рамки климатической нормы и составит 182 миллиметра. В среднем сезон ожидается умеренно теплым", – рассказал Леус.

Синоптик отметил, что в сентябре количество осадков составит 65 миллиметров, 59 миллиметров – в октябре, 58 миллиметров – в ноябре. "Достаточно умеренные показатели по сравнению с летними месяцами", – подчеркнул он.

Леус отметил, что температурные показатели будут на несколько градусов выше нормы. Самого большого отклонения стоит ожидать в ноябре.

"Температура в сентябре и октябре примерно на один градус теплее нормы, которая составляет +11 в первый месяц осени и +5 – в октябре. В ноябре это повышение будет составлять 1,5–2 градуса от нормы в минус 4. Самое большое отклонение будет в ноябре", – отметил синоптик.

Он подчеркнул, что дождливое лето не является показателем такого же количества осадков осенью.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что нынешнее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории.

По его словам, месячная норма осадков июля уже выпала в столице. Таким образом, июль продолжил ряд очень дождливых месяцев в городе.

Синоптик напомнил, что в мае в столице выпало три нормы осадков, в июне – 210–215 процентов от нормы.

Синоптики предрекли самое дождливое лето в истории столицы

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать