В выходные в столице ожидается потепление

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В предстоящие выходные в Москве ожидается потепление, в субботу воздух прогреется до 23 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

"Пока воздушные массы, приходящие со стороны Ботнического залива, приносят дожди и прохладу в столичный регион. А вот в выходные теплые южные ветры повысят дневную температуру", – говорится в сообщении.



По прогнозам синоптиков, в столице 25 июля осадков не ожидается, температура воздуха ночью составит 9–11 градусов, по области – 6–11. В дневные часы в Москве будет плюс 21–23, по области – 18–23. Ветер подует южный со скоростью 2–7 метров в секунду.

"В воскресенье, 26 июля, ночью без осадков, в Москве – 11–13, по области – 8–13. Днем местами небольшой дождь, в Москве – 23–25 градусов тепла, по области – 20–25", – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что теплая погода в столичном регионе сохранится и в начале следующей недели. 27 июля днем ожидается 20–25 градусов тепла, 28 июля – до плюс 27 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящей неделе воздух в Москве прогреется до 28 градусов. По словам специалиста, в городе снова установится летняя погода. Вильфанд отметил, что прояснится в столице уже в воскресенье, но небольшие осадки не исключены. Однако до конца текущей недели температура будет примерно на 3 градуса ниже нормы.

По прогнозам синоптиков, август и осень могут стать достаточно теплыми. По прогнозу, температура воздуха в августе может быть от 21 до 26 градусов тепла.

