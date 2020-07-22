Синоптики обрадовали: лето в Москву вернется на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Начиная с понедельника, 27 июля, в столичный регион вновь вернется лето. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, температура воздуха повысится до 28 градусов.
"Новую жизнь обычно начинают с понедельника, вот и погода решила тоже измениться в этот день. С начала следующей недели вполне заметные изменения – ветер юго-восточный, температура по области будет 23-28 градусов, по Москве – 25-28 градусов", – приводит ТАСС слова специалиста.
Вильфанд отметил, что прояснится в столице уже в воскресенье, но небольшие осадки не исключены.
"Первая половина новой недели будет теплой и комфортной, но до конца текущей недели температура будет значительно ниже нормы – примерно на 3 градуса", – заключил метеоролог.
Ранее синоптики сообщили, что август и осень могут стать достаточно теплыми. По прогнозу, температура воздуха в августе может быть от 21 до 26 градусов тепла.
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