Синоптики прогнозируют теплый август и комфортную осень

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В августе синоптики прогнозируют более стабильную погоду в отношении тепла и осадков. А дожди, окутавшие Центральную Россию, вскоре прекратятся. Об этом сообщает газета "Известия".
Предположения по предстоящему погодному режиму высказал ведущий научный сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"Температура будет близкой к норме или даже выше. Норма – это где-то 20-25 градусов. Можно ожидать, что в августе будет примерно 21-26 градусов", – подчеркнул специалист.
По его словам, осадков в августе будет на 20 процентов меньше нормы. Благоприятная погода августа может продолжиться и осенью.
"Ожидается теплая осень с увеличением аномалии тепла. В сентябре – плюс один градус к климатической норме, в октябре – плюс два, в ноябре – плюс пять. И декабрь будет очень теплый", – предположил Тишковец.
Ранее синоптики объяснили причину затяжного июльского похолодания. Ему виной доминирующие в атмосфере над северо-западом и центром европейской части России циклоны.
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