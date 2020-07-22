Синоптики прогнозируют теплый август и комфортную осень

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В августе синоптики прогнозируют более стабильную погоду в отношении тепла и осадков. А дожди, окутавшие Центральную Россию, вскоре прекратятся. Об этом сообщает газета "Известия".

Предположения по предстоящему погодному режиму высказал ведущий научный сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Температура будет близкой к норме или даже выше. Норма – это где-то 20-25 градусов. Можно ожидать, что в августе будет примерно 21-26 градусов", – подчеркнул специалист.

По его словам, осадков в августе будет на 20 процентов меньше нормы. Благоприятная погода августа может продолжиться и осенью.

"Ожидается теплая осень с увеличением аномалии тепла. В сентябре – плюс один градус к климатической норме, в октябре – плюс два, в ноябре – плюс пять. И декабрь будет очень теплый", – предположил Тишковец.

Ранее синоптики объяснили причину затяжного июльского похолодания. Ему виной доминирующие в атмосфере над северо-западом и центром европейской части России циклоны.