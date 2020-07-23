Синоптики предупредили о грозе в Москве в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и Подмосковье на пятницу, 24 июля, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Местами гроза", – говорится в сообщении.

Как уточняется, предупреждение будет действовать в период с 9:00 до 21:00.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что нынешнее лето в столице может оказаться самым дождливым в истории. По его словам, месячная норма осадков июля уже выпала в столице. Таким образом, июль продолжил ряд очень дождливых месяцев в городе.

Кроме того, Вильфанд указал, что грядущие осень и зима непременно подготовят россиянам очередные погодные сюрпризы.

Метеоролог подчеркнул, что на "нормальную" погоду больше можно не надеяться из-за потепления климата.